شوقى: التعليم العالى مكنت طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف ذوى الإعاقة، خلال السنوات العشر الأخيرة، وتجلى هذا الاهتمام بوضوح فى دعم ودمج الطلاب منهم، فى مختلف مراحل التعليم، سواء التعليم ما قبل الجامعى، إلى جانب المعاهد والجامعات.

وأشار الدكتور تامر شوقى، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوى، إلى أن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة يمثلون فئة مهمة، والدولة تهتم بهم وتمنحهم جميع الحقوق والامتيازات.

وأوضح «شوقى» أن الرئيس السيسى أعلن ٢٠١٨ عامًا لذوى الإعاقة، وحرص على إشراكهم بقوة فى جميع المناسبات والفعاليات الوطنية، وفى هذا الإطار تسعى وزارة التعليم العالى إلى تمكين الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية، ما يسمح لهم بالاندماج فى المجتمع ويزيد من إحساسهم بالانتماء إليه ويحولهم إلى قوة فاعلة فيه بدلًا من قوة معطلة.

وأشار شوقي، في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن من بين الطلاب ذوى الاحتياجات العديد من المواهب وأصحاب القدرات الفائقة التى تتجاوز أحيانًا أقرانهم من العاديين.

وطالب بالعديد من الخطوات لتمكين هؤلاء الطلاب، منها إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بغالبية الكليات التى يستطيعون التوافق مع متطلباتها والسماح بالدراسة دون تمييز مع أقرانهم العاديين، ما يزيل عنهم أى شعور بالاغتراب عن المجتمع، وتصميم المبانى الجامعية بطرق تتوافق مع ظروف إعاقتهم، وإتاحة ممرات خاصة بهم ومصاعد كهربائية، فضلًا عن تصميم دورات المياه التى تناسبهم، ومنحهم تخفيضات فى المصروفات الدراسية تصل إلى حد الإعفاءات أحيانًا، ومنحهم كذلك اشتراكات مجانية فى وسائل المواصلات المختلفة.

وأكد الخبير التربوى أن وزارة التربية والتعليم تحرص على الاهتمام بتلك الفئة؛ باعتبارها جزءًا مهمًا لا يتجزأ من مجتمع الطلاب، وتشمل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة الطلاب المعاقين، سواء جسديًا أو ذهنيًا أو بصريًا أو سمعيًا.

وأضاف أنه من الأهمية توفير الخدمات المختلفة التى تحتاج إليها فئة طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ما يسمح لهم بالاستمرار فى التعليم وعدم التسرب منه، خاصة أنها تضم طلابًا مرتفعى الذكاء والتحصيل رغم ظروف إعاقتهم.