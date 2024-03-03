الخشت يشارك في المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في جلسات المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والمجرية، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي، والتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة.

المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والمجرية

وتناولت الفعاليات والجلسات النقاشية عددًا من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي التي تهم الجانبان، حيث شهد المنتدى تنظيم جلستين، الجلسة الأولى بعنوان: "أفق مستقبلي للتعاون"، والجلسة الثانية لبحث سُبل التعاون في البحث العلمي بين الطرفين بعنوان "المشهد البحثي في مصر".

وفي سياق آخر أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة جامعية جديدة شملت استمرار عميد كلية التربية النوعية، وتعيين وكيل للدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة، وتعيين رؤساء مجالس أقسام علمية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 واستراتيجية وزارة التعليم العالي.