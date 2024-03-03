الأحد 03 مارس 2024
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مصر

عميد تخطيط عمرانى القاهرة: الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة فى الإسكان والاستثمار

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "إنجازات الدولة المصرية في محور التنمية العمرانية"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالخالق القاضي، مساعد الوزير.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية، لافتًا إلى أهمية مشروعات القاهرة التاريخية ورؤية الدولة في تحقيق الاستثمار، من خلال العديد من المشروعات وأهمها ممشي أهل مصر.

 

وزير الإسكان: «رأس الحكمة والعلمين الجديدة» ضمن الخريطة التنموية للدولة


وأوضح وزير الإسكان أن الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات ومنها مشروع رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي.

من جانبه، قال الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إن اللقاء يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للكلية وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وللإجابة عن استفسارات أساتذة وباحثين وطلاب الكلية فيما يخص جهود الدولة بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطورت لتشمل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفندقي والسكني والإداري.
 

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فيما تولى الدكتور عبدالخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان، الإجابة عن استفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتورة غادة حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة ابتهال عبدالمعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

الخشت دعم الاقتصاد الوطني وزير الإسكان مشروع رأس الحكمة مدينة العلمين الجديدة

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