الأربعاء.. المؤتمر العلمي للبحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا بـ"تربية قناة السويس"

أعلنت كلية التربية بجامعة قناة السويس، انعقاد مؤتمرها العلمي الخامس للبحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا، الأربعاء المقبل، تحت عنوان "التعليم والتكنولوجيا الرقمية في ظل متطلبات الجودة وتحقيق التنمية"، في إطار سلسلة المؤتمرات العلمية التي يعقدها قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات جامعة القناة السويس.



ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، وإشراف عام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور مجدي الحبشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور رضا أبوعلوان والدكتور عاطف سعيد مقررا المؤتمر.



وأوضح رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور- في بيان، اليوم الأحد - أن مجتمعات التعلم تشهد نموًا متزايدًا في تطوير مناهج التعليم وبيئات التعلم ونظم وأساليب إدارة التعليم ودمج التكنولوجيا في جوانب التعليم المختلفة والتطور الحالي في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تكوين بيئة تعلم ذكي تحفز الأفراد وتنمي مهاراتهم لعصر تتغير فيه الوسائل والأدوات وتتطور فيه المفاهيم والمعارف، بحيث تراعي احتياجات المعلمين والمتعلمين ومتطلبات هذا التغيير في ظل متطلبات الجودة الشاملة، والسعي لتحقيق معايير التنمية المستدامة، لهذا جاءت الحاجة لبحث تلك المعايير من خلال مؤتمر كبير يستطيع تحقيق الأهداف المرجوة.



بينما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، على الوعي بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتعلم الذكي والذكاء الاصطناعي وآليات توظيفها في التعليم تعتبر من أسس بناء البيئات الرقمية الحديثة، وهنا تبرز الحاجة إلى تقديم مقترحات وأفكار ونماذج لحزمة تعليم رقمية متكاملة، يتم من خلالها إعداد وتأهيل وتطوير بيئة التعليم بكافة مستوياتها والسعي لتطوير التربويين في المؤسسات التعليمية والأكاديمية مهنيا وتربويًا وتقنيا، بالإضافة إلى تطوير أدوات مساندة ومدعمة لهذا الإعداد بهدف توفير بيئة ابتكار وريادة ورؤية نحو المستقبل تراعي متطلبات الجودة وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة يعود أثرها المباشر وغير المباشر في نمو وتطوير القدرات والإمكانات والأدوات.

وأشار عميد كلية التربية الدكتور مدحت صالح، إلى أن المؤتمر يأتي ليؤكد أهمية وضع رؤى جديدة تتسق ومتطلبات التغيير المعرفي والرقمي لبنية تعليمية قوية ومستدامة، موضحًا أن أهداف المؤتمر هي: إبراز مشاركات البحث العلمي في مجالات الرقمنة والتنمية المستدامة لطلبة الدراسات العليا بمجالات التربية، والمشاركة الفاعلة لطلبة الدراسات العليا في تطوير مشروعات بحوث للتنمية المستدامة في التعليم، وتأكيد أهمية الوعي بأهم المفاهيم والمصطلحات الحديثة في مجال التكنولوجيا الرقمية.



كما يهدف إلى توضيح متطلبات التغيّر في عالم رقمي متغير وانعكاسات ذلك على المؤسسات التعليمية، والتعريف بمعايير الجودة المنشودة وآليات تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية، والتعريف باتجاهات البحث العلمي الجديدة في مجالات رقمنة المناهج التعليمية وتطوير برامج التعليم قبل الجامعي، ومناقشة آليات وأسس إجراء التجارب الرقمية في المدارس والجامعات وأثرها على العملية التعليمية، ومناقشة آليات وأسس تحقيق معايير التنمية المستدامة في المؤسسات، من خلال التوازن بين تطوير الأداء للعاملين في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتوفير متطلبات تحقيقها في هذه المؤسسات.



وأشار وكيل كلية التربية الدكتور مجدي الحبشي، إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور من أهمها: المحور الأول: تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعليم قبل الجامعي، المحور الثاني: متطلبات الجودة ومعايير التنمية المستدامة كأساس لتطوير النمو المهني للعاملين في مجالات التربية، المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم؛ رؤى وآفاق مستقبلية.



وفي سياق متصل، تنظم كلية التربية بجامعة قناة السويس، 17 أبريل المقبل، المؤتمر الطلابي السابع، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم رؤى وتحديات مستقبلية"، تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، وبإشراف عام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالنعيم.



وبحسب بيان جامعة قناه السويس، فإن المشاركة في المؤتمر متاحة لجميع الطلاب بجميع التخصصات العلمية الأدبية والفرق الدراسية الأربعة بكلية التربية، ويتم تقديم الأبحاث مباشرة إلى وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبالتنسيق مع مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية الدكتورة سحر عبدالمليك.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات لدى الطلاب، وإعلاء قيم المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلاب، إلى جانب تشجيع الأعمال الفنية والإبداعية للطلاب، وتوفير المناخ التربوي لتنمية الإمكانيات البحثية للطلاب من خلال محاور وفعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة منها أكاديميًا ومجتمعيا، فضلا عن إبراز دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، إلى جانب تقديم أفكار عن إسهامات الذكاء الاصطناعي في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، والاطلاع على أحدث الاتجاهات المتعلقة بالأمن السيبراني في ضوء انتشار الذكاء الاصطناعي، مع استشراف مستقبل الفن البشري والتحديات التي تواجهه في ضوء الذكاء الاصطناعي والاطلاع على أحدث الاتجاهات، والتحديات التي تواجه التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي.



أما عن محاور المؤتمر الخمس فهي دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، دور الذكاء الاصطناعي في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمن السيبراني في ضوء انتشار الذكاء الاصطناعي، مستقبل الفن البشري في ضوء الذكاء الاصطناعي.



ويمنح المؤتمر جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث في موضوع المؤتمر، وتحقق أهدافه المعلنة، فضلا عن منح شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر.



وعن شروط التقدم بالأبحاث فهي: أن تكون البحوث في موضوعات تخدم كلية التربية وتم إعدادها طبقا لنمطية البحث العلمي المنشور وتحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما يمكن لأكثر من طالب المشاركة في البحث الواحد بملخص لا يزيد على 250 كلمة.