مصدر بالتعليم: درجات اختبار الشهر لطلاب صفوف النقل ستُضاف لأعمال السنة

قال مصدر مسئول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم التشديد على المديريات التربوية والتعليمية لضمان تصحيح اختبارات الشهر الأول في الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بشكل منتظم قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وأكد المصدر أن الهدف من ذلك هو معرفة مستوى كل طالب بشكل دقيق قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المصدر أن درجات اختبار الشهر تُضاف إلى درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، مشددًا على أن الامتحان يتم في الأجزاء المقررة خلال شهر فبراير، ويكون على شكل أسئلة مبسطة، وأن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وسيُعقد الاختبار في جزء من الحصة الدراسية، باستثناء الحصة الأولى والحصة الأخيرة، حسب ظروف كل مدرسة، بهدف قياس نقاط الضعف فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير الماضي.