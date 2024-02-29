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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث “جوجل” بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع انتهاء الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024

ويستعرض "الدستور"، لجميع طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي، وطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الدبلومات الفنية وطلبة الثانوية العامة موعد امتحانات الترم الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، وامتحانات الثانوية العامة، وانتهاء العام الدراسي.

طلاب الثانوية العامة يكشفون لـ"الدستور" مطالبهم بشأن جدول الامتحانات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024 الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر واعتمادها عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الترم الثاني

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024  للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024.

ومن جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤.

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وذلك قبل عقد امتحانات المواد الرسمية لطلاب الثانوية العامة، والمقررة فى 22 يونيو وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك تفاديا لأجازة عيد الأضحي المبارك، حتى لا يتخلل الجدول.

اجتماعات موسعة لجميع الآراء لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، تعقدها اللجنة المشكلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لوضع الجدول الامتحاني لطلاب الثانوية العامة، وتجهيزه، بما يتناسب مع صعوبة كل مادة، ومراعاة الثلاث شعب.

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، انطلق فى بداية شهرفبراير الجاري، لجميع الصفوف الدراسية، على مستوى الجمهورية. 

الفصل الدراسي الثاني موعد أمتحانات الفصل الدراسي الثانى طلاب صفوف النقل طلاب الشهادة الإعدادية طلاب الدبلومات الفنية طلبة الثانوية العامة امتحانات الترم الثاني 2024 دبلومات الفنية

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