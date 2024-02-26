الإثنين 26 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية العامة يكشفون لـ"الدستور" مطالبهم بشأن جدول الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تعددت مطالب طلاب الثانوية العامة بشأن جدول الثانوية العامة، وكشف عدد من الطلاب عن مطالبهم  في الجدول، والمقرر إعلانه الأسابيع المقبلة.

 

قال محمد علاء طالب ثانوية عامة، إن الطلاب يريدون زيادة وقت مادة اللغة العربية حيث إن 3 ساعات غير كافية لحل المادة، بينما طالبت نهى إسماعيل طالبة أخرى بأن يكون هناك وقت كافي بين مادة والثانية حتى يتسنى لهم المراجعة بشكل كبير قبل الامتحانات، فيما طالب حسام محمد طالب آخر بزيادة الوقت في حل المعادلات وغيرها لأنها تحتاج إلى وقت طويل.

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في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

 

وفى مستهل اللقاء، ثمن الوزير دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

 

وشدد الوزير، على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

 

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

 

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

 

كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

 

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

 

كما وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

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