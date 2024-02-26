ضبط عاطل أطلق الرصاص على شخص لسرقة دراجته النارية بالإكراه بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، من القبض على عاطل لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص اثناء محاولته سرقة دراجته بالإكراه بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية فأحدث إصابته بطلق ناري.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة.

فريق بحث يتوصل لمرتكب الواقعة

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه رئيس مباحث مركز الخانكة وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.