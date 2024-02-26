تجديد حبس المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بأوسيم 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية، بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مجدي م" 28 سنة، سائق، مصاب بطلق ناري بالفخذ، و"محمد ي" 35 سنة، عامل، مصاب بكسر في عظمة إثر طلق ناري، وطرف "محمد أ" 40 سنة، "له معلومات جنائية مسجلة"، بسبب خلافات مالية، قام على إثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول محدثا إصابتهما، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.