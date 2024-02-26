الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بإصابة شخصين فى مشاجرة بأوسيم 15 يومًا

المتهم
المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية، بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مجدي م" 28 سنة، سائق، مصاب بطلق ناري بالفخذ، و"محمد ي" 35 سنة، عامل، مصاب بكسر في عظمة إثر طلق ناري، وطرف "محمد أ" 40 سنة، "له معلومات جنائية مسجلة"، بسبب خلافات مالية، قام على إثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول محدثا إصابتهما، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم. 

قاضي المعارضات الجيزة طلقات نارية مشاجرة حبس

مواد متعلقة

القبض على 3 هاربين من 9 أحكام قتل وسرقة بالإكراه

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الراحل فادى إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة