طعنة نافذة.. ننشر صور عامل قُتل على يد سائق "توك توك" في منشأة ناصر

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى"عبدالرحمن جمال" والذي قُتل بطعنة نافذة على يد سائق "توك توك" في منشأة ناصر.

تفاصيل الواقعة:

كانت البداية بتلقى قسم شرطة منشأة ناصربلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبسؤال شهود العيان تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك وعامل بدائرة القسم، كما تبين مقتل "عبدالرحمن جمال "، ٣٤ سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.