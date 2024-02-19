الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل عامل تدخل لفض مشاجرة في منشأة ناصر

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة، اليوم الاثنين، في ضبط متهم بقتل عامل أثناء تدخله لفض مشاجرة في منشأة ناصر، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك وعامل بدائرة القسم.

وتبين مقتل «عبدالرحمن.ج» 34 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، حيث تدخل لفض مشاجرة بين طرفين، إلا أن الطرف الأول أثناء اشتباكه مع الطرف الثاني ممسكًا سكينًا أصابه عن طريق الخطأ بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال دون قصد.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اجهزة الامن منشأة ناصر المباحث الجنائية قسم شرطة منشأة ناصر

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