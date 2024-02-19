السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى "التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة"

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه مع القيادي الإخواني حمزة زوبع وآخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت والمستشار محمود زيدان وأمانة سر محمود عبدالرشيد، كانت ذات الدائرة سبق وأن قضت بمعاقبة المتهم "محمد -أ" الماثل بجلسة غيابيا بالسجن المؤبد، وعقب القبض عليه تم إعادة إجراءات محاكمته.

كانت محكمة الجنايات عاقبت الإخواني حمزة زوبع و13 آخرين، من بينهم المتهم بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في اتهامهم بـ التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 "داخل مصر وخارجها"، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

وذكر أمر الإحالة: أن المتهم حمزة زوبع تولى مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى في الخارج، والمتهم الثالث تولى مسئولية وحدة المونتاج بها، والمتهم الرابع تولى مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، كما تولى المتهم الثانى مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، إضافة إلى تولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإدارى لذلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

وتبين من أمر الإحالة أيضًا أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضمّوا للتنظيم موضوع الاتهام أولًا، وأن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر، وهم مصريون، أذاعوا عمدًا بالداخل والخارج أخبارا وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.