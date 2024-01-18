الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ يحيى حسين عبدالهادي في "نشر أخبار كاذبة"

يحيي حسين عبد الهادي
يحيي حسين عبد الهادي

قضت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، بمعاقبة  يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدينة الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان يحيى حسين عبدالهادي الحبس سنة مع ايقاف التنفيذ

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