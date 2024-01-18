الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة في الجيزة

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر

 وكان أحد أقارب الفتاة تلقى يوم 2023/8/25، رسائل تهديد عبر واتساب بإفشاء صورا خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور، كما تعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة.

وتبين من التحقيقات أن الهاتف المضبوط بحوزة متهم يدعى « م. ح. س - 22 سنة - طالب»، والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها، ما يمثل جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه. 

وعليه أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهم في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، بالإضافة إلى استخدم حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة طالب فتاة وابتزها بنشر صور لها المستشار عادل على سليم

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