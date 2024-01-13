السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في "خلية الحدائق "

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، حدائق القبة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـخلية الحدائق.

 كشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023 أن المتهم الأول  تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

 كما روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.

وأضاف أمر الاحالة، أن  المتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 6 متهمين خلية الحدائق حدائق القبة جماعة إرهابية مؤسسات الدولة

مواد متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

نشرة الحوادث| إعدام سفاح الجيزة.. والمشدد 15 عاما لـ 14 متهما فى فض رابعة

تأجيل محاكمة متهم فى "أحداث إمبابة" لـ13 فبراير

أسباب تخفيف الحكم على المتهم فى قضية "فتاة الساحل"

المشدد 15 سنة لـ14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

"النقض" تؤيد إعدام "سفاح الجيزة"

تغيب أسرة ومحامي "سفاح الجيزة" عن جلسة الطعن على إعدامه

رفع جلسة طعن "سفاح الجيزة" على إعدامه للقرار

الأكثر قراءة

عاجل| وسط رفض مصري وعربي للتهجير.. دويتش فيليه: التحريض الإسرائيلي يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال بسب ثلاثي الأهلي

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

بيان مصر بشأن تصاعد العمليات العسكرية فى البحر الأحمر يتصدر اهتمام الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!