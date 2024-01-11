المشدد 15 سنة لـ14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".

عاقبت المحكمة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمًا بالسجن 5 سنوات وبراءة متهم

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.