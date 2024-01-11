الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع جلسة طعن "سفاح الجيزة" على إعدامه للقرار

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

رفعت الدائرة "د" بمحكمة النقض، منذ قليل، جلسة طعن المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم صادر ضده بالإعدام في قضية قتل فتاة بالإسكندرية، في الطعن رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية للقرار.

 كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، في 5 أبريل من عام 2021، بالإعدام شنقا على "سفاح الجيزة"، بعد اتهامه بقتل المجني عليها "ياسمين. ن" عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

 وأجرت نيابة المنتزه ثان تحقيقات فى القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم، وذلك فى واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.

 يذكر أن النائب العام أمر في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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