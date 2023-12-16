السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بإجماع الآراء.. إعدام عامل قتل شابًا دافع عن شرفه فى كفر الشيخ

إعدام
إعدام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بإجماع الآراء بإعدام عامل بمدينة سيدي غازي بتهمة قتل شاب دافع عن شرف ابنة عمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمه، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب

وكشفت التحقيقات وأوراق القضية عن أنه في عام 2022 شهدت مدينة سيدي غازي مقتل “ا.ع.ا.ح” 28 عامًا، ميكانيكي ويقيم بذات العنوان “خ.ع.ا.ا.ا”.

وقد وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجاء أيضا بالتحقيقات أن المتهم بيت النية، وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعدّ لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن سكين وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن شاهده طعنه بالسكين طعنة استقرت بصدره محدثًا إصابته التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.

محكمة جنايات كفر الشيخ المستشار شريف محمد قورة مدينة سيدي غازي سبق الإصرار والترصد المستشارين محمد مصطفى سليم

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