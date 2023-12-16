السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عاما لـ4 ديلرات يتاجرون في المخدرات بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 4 متهمين بالإتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة،بدائرة القسم.

كانت قد وردت المعلومات تفيد أن المتهمين كل  من "م.ع.م" صاحب محل زيوت  و"أ.خ.م" تاجر سيارات و"ا.ت.ع" موظف بالأوقاف و"س.ع.س" مزارع، باتجارهم في المواد المخدرة مستخدمين سيارتين في عملية الترويج.

عقب التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم وابصرتهما حال استقلالها السيارتين، فتم ضبطهما.

قام رجال المباحث بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم الثاني بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم الثالث بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكذلك المتهم الرابع بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش إحدى السيارتين المضبوطين عثر علي حقيبة، تبين أنها تحوي على 176 طربة حشيش، ومواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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