السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط 202 تاجر مخدرات و37 سلاح ناري في المحافظات

سلاح ناري
سلاح ناري

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية موسعة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال قضايا المخدرات عن ضبط (182) قضية مواد مخدرة بإجمالى (202) متهم ضُبط خلالها الآتى ، كمية من مخدر الحشيش وزنت (91،335 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (34،200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (10،918 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9،700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2،075 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،060 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 355 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت ( 70 جرام)، (547) قرص مخدر.

بينما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، نجحت أجهزة الأمن في ضبط (37 قطع سلاح نارى بحوزة 36 متهم)  وذلك على النحو التالى، (2) بندقية آلية، (3 ) بنادق خرطوش ، (32) فرد محلى ، (57) طلقة مختلفة الأعيرة ، (5) خزينة متنوعة، (140) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الأجهزة الأمنية في  تنفيذ (58226) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى،  (127) حكم جناية،  (18082) حكم حبس جزئى،  (3211) حكم حبس مستأنف،  (28892) حكم غرامة، (7914) مخالفة. 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23278) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية قضايا المخدرات الأسلحة النارية والبيضاء تنفيذ الأحكام حكم جناية

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