سقوط 7 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالجيزة وسوهاج

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتيّ أمن الجيزة وسوهاج، والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الجيزة

ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى إستغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

مديرية أمن سوهاج

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.