ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجيزة والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الجيزة- البحر الأحمر)، من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية عملات (أجنبية- محلية)، كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات (أجنبية- محلية).

وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.