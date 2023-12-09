السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجيزة والبحر الأحمر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الجيزة- البحر الأحمر)، من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية عملات (أجنبية- محلية)، كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات (أجنبية- محلية).

وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي السوق المصرفي قسم شرطة أول الغردقة

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