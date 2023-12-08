الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يواصل ضرب بؤر الإجرام فى أسوان ودمياط

الأمن العام
الأمن العام

شارك قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بنطاق مديرية أمن أسوان، عن ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،600 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدرى الهيروين والشابو بحوزة 4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ (830) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط من ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات– كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات– كمية من مخدر الهيروين– 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام أسوان ودمياط مديرية أمن أسوان سلاح نارى مديرية أمن دمياط مخدر الهيدرو مخدر الهيروين

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