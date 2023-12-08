ضبط 262 تاجر مخدرات فى حملات أمنية بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط "233" قضية مواد مخدرة بإجمالى "262" متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت "129٫185 كيلو جرام"، كمية من مخدر البانجو وزنت "36٫700 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "14٫709 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيدرو وزنت "12٫150 كيلو جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 6٫700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت "3٫095 كيلو جرام"، كمية من مخدر الآيس وزنت "725جراما"، كمية من مخدر البودر وزنت "270 جراما"، و"986" قرصا مخدرا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.