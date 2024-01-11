نشرة الحوادث| إعدام سفاح الجيزة.. والمشدد 15 عاما لـ 14 متهما فى فض رابعة

شهدت الساعات الماضية، أحداث ووقائع شغلت الرأي العام المصري، وتكشف “الدستور” أهم تلك الوقائع.

"النقض" تؤيد إعدام "سفاح الجيزة"

قررت محكمة النقض رفض طعن المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" على الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا في قضية قتل فتاة في الإسكندرية في 5 أبريل 2021، وذلك في الطعن رقم 9046 لسنة 91 قضائية، وأيدت حكم الإعدام ليصبح نهائيًا.

تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام "سفاح الجيزة" بعد اتهامه في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية، بقتل المجني عليها "ياسمين. ن" عمدًا ودفنها أسفل عقار ودفنها بمخزن بمنطقة العصافرة.

المشدد 15 سنة لـ14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".

عاقبت المحكمة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمًا بالسجن 5 سنوات وبراءة متهم.

إحالة أوراق نقاش بتهمة قتل شخص بسبب خلافات في شبرا الخيمة للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى،، بإحالة أوراق نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها في قضية اتهام أمير زايد بالتعدي على فتاة بمشاركة اثنين آخرين في الساحل الشمالي، حيث قضت بقبول نقض دفاع المتهم، بتخفيف الحكم على المتهم من السجن المشدد 15 عامًا إلى 7 سنوات فقط.