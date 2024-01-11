الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق نقاش بتهمة قتل شخص بسبب خلافات في شبرا الخيمة للمفتي

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى،، بإحالة أوراق نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

 صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 21858 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2351 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم “محمد أ”، نقاش، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في يوم 21 / 6 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "السيد ح"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة بينهم.

 واضاف  أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه، واستقرت تلك الطعنة بجيدة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتحر سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة نقاش مفتى الجمهورية قتل شخص سلاح أبيض خلافات بينهم

مواد متعلقة

حبس عامل قتل مديره في الإسكندرية لخلافات العمل

بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات للمتهم حاول قتل أحد أقاربه في الشرقية

التحقيق مع عاطل قتل صديقه في مدينة نصر

غدًا.. استكمال محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بالإسكندرية

تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني في قتل شاب بالسلام

إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل شاب لخلافات بينهما فى الشرقية

استمرار حبس سائق متورط فى قتل تبّاع بحلوان

السجن المشدد لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص في أخميم

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟