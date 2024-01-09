السجن المشدد لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص في أخميم

اشترك شقيقان في قتل مواطن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وعاقبت المحكمة أحدهما بالسجن المشدد 7 سنوات، بينما قضت بمعاقبة شقيقه بالسجن المشدد 3 سنوات.

وتلقى رئيس مباحث مركز أخميم عام 2023، بلاغا يفيد بمقتل مواطن أثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات، أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاما على إثرها المتهمين بطعنه بمطواة بطعنات متفرقة بالجسد حتى فارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.