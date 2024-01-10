الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل شاب لخلافات بينهما في الشرقية

اعدام
اعدام

 قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عامل، إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، في واقعة اتهامه بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما، والحكم يوم 11 فبراير.

حملت القضية  القضية رقم 7691 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة صان الحجر، والمقيدة برقم 1839 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.

صدر القرار رئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وسامح لاشين، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، وتامر عبد العظيم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، بوصول “هاني. ص”، ومقيم بقرية جزيرة الشافعي التابعة لمركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، بعد نقله من مكان العثور عليه بأرض زراعية.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا لخلافات سابقة بين المجني عليه ووالدة المتهم، وعلى إثرها استدرج المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وما إن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا، وما إن شلت مقاومته حتي باغته بنحر عنقه قاصدًا إنهاء حياته.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، في غضون شهر يوليو الماضي، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن “سكين”، وما إن ظفر به حتي انهال عليه بضربات متتالية بجسده، وبعد أن شلت مقاومته، نحر عنقه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق عامل مركز أولاد صقر خلافات سابقة بينهما سلاح أبيض المستشار سامى بيومى

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