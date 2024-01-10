استمرار حبس سائق متورط فى قتل تبّاع بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل "تبّاع" بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات باستقباله جثة تباع يقيم بدائرة القسم وبها إصابة عبارة عن جرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفي، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق- مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.