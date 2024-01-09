الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

نقل مصابي حادث الطريق الأوسطي إلى مستشفى حلوان العام

نقل مصابي حادث الطريق
نقل مصابي حادث الطريق الأوسطي إلى مستشفى حلوان العام

كشف مصدر أمني عن نقل مصابي حادث الطريق الأوسطي إلى مستشفى حلوان العام لتلقي الإسعافات اللازمة وجاري إخطار أهلية المصابين والمتوفين هاتفيا.

وارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد باتجاه التجمع، إلى 4 وفيات بينما أصيب 10 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف الوفيات إلى ثلاجة المستشفى؛ للتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور بمعاينة موقع الحادث، والعمل على إزالة آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين وجثث جراء الحادث أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الأوتوستراد القادم من التجمع.

وتوجهت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق والاصطدام بالآخر ونقل رجال الإسعاف المصابين والجثث إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

نقل مصابي حادث الطريق الأوسطي مستشفى حلوان حلوان اعام

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى إلى 4 وفيات و10 مصابين

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

الباز يكشف كيف أثر اللاجئون على أسعار الإيجارات فى مصر (فيديو)

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا