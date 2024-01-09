الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى إلى 4 وفيات و10 مصابين

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد باتجاه التجمع، إلى 4 وفيات بينما أصيب 10 آخرون.

ونقلت سيارات الإسعاف الوفيات إلى ثلاجة المستشفى؛ للتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور بمعاينة موقع الحادث، والعمل على إزالة آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين وجثث جراء الحادث أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الأوتوستراد القادم من التجمع.

وتوجهت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق والاصطدام بالآخر ونقل رجال الإسعاف المصابين والجثث إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

الطريق الدائري الأوسطي نفق الأوتوستراد القادم من التجمع صرع 3 أشخاص تحت تصرف النيابة العامة الأجهزة الأمنية الطريق الاوسطي

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