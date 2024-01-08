الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطي بمركز بلبيس بالشرقية، عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطي بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

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وأسفر الحادث عن إصابة 6 عمال مقيمين جميعًا بمركز مشتول السوق، وهم كل من: إسلام حسين محمود السيد، 33 سنة، وعادل محمد عبدالحميد عبدالله، 26 سنة، أصيب بجروح في الوجه، وأحمد محمود أحمد محمد سالم، 17 سنة، أصيب بجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، ودسوقي سالم دسوقي، 16 سنة، أصيب بجروح في الوجه وكسر في الساق اليسرى، ومحمود حمودة عبدالمنعم عبدالقادر، 18 سنة، أصيب بجروح في الرأس والوجه، ومصطفى السيد محمد الطوخي، 18 سنة، أصيب بكسور وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لبيان سبب وقوعه، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة مركز بلبيس الشرقية الأجهزة الأمنية مشتول السوق

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