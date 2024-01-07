الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاي البارود. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حكم حوادث الدستور سرقة قتل نصب

مواد متعلقة

ضبط 21 قضية أمن عام وتنفيذ 270 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

تمسك سودانى بتسليح الشعب لمواجهة تمرد "الدعم السريع".. والأخير يهدد باستهداف المواطنين

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

تشمل 40 منطقة.. طرق وكباري تعتزم القاهرة تطويرها خلال الخطة الخمسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين