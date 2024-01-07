5 مصابين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

أُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.