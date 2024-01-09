الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

المشدد 7 سنوات لبائع أنابيب بتهمة قتل نجله عمدا في الخصوص

السجن المشدد
السجن المشدد

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، حكما في حق بائع أنابيب، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل نجله، بعد أن تعدى عليه بالضرب المبرح وضرب رأسه بحائط المنزل، فأصيب عدة إصابات أودت بحياته، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لبائع أنابيب بتهمة قتل نجله عمدا في الخصوص

 

وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى«م.ع.ح» 42 سنة، بائع أنابيب، أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتل نجله المجنى عليه، ويدعى «ب. م. ع» عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على نجله بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، واتبع ذلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه وضرب رأسه بإحدى حوائط المسكن فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

 

امن القاهرة حوادث أخبار الحوادث المحكمة النيابة العامة حبس

الأكثر قراءة

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

"كسبوا 58 مليون جنيه".. تفاصيل إحالة 23 شخصًا من أصحاب منفذ جمعيتى للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر