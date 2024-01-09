أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، حكما في حق بائع أنابيب، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل نجله، بعد أن تعدى عليه بالضرب المبرح وضرب رأسه بحائط المنزل، فأصيب عدة إصابات أودت بحياته، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لبائع أنابيب بتهمة قتل نجله عمدا في الخصوص

وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى«م.ع.ح» 42 سنة، بائع أنابيب، أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتل نجله المجنى عليه، ويدعى «ب. م. ع» عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على نجله بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، واتبع ذلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه وضرب رأسه بإحدى حوائط المسكن فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.