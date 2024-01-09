الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل روّج 250 طربة حشيش فى الإسكندرية

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائتا ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11215 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت إلى قيام المتهم "م.خ.ا"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وتفتيشه، حال كونه محرزا حقيبة، وبفض محتوياتها تبين بداخلها 250 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على سلاح أبيض "مطواة"، كما عثر على هاتف محمول وسيارة بمحل الواقعة.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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