اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" عمدًا، أثناء محاولته الدفاع عن إحدى السيدات بمنطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

تفاصيل أمر الإحالة

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم "ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه الذي يعمل شيف، في يوم 2023/3/28، بدائرة منطقة البدرشين.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه صاحب الـ27 عامًا، ويملك مطعم مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح.

نتائج تحقيقات النيابة

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن سبب ذلك الخلاف الواقع بينهما، وما إن تمكن منه انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض قاصدًا من ذلك قتله وفقًا لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص ودون ضرورة مهنية أو حرفية.