المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لـ"ديلر" مخدرات فى القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة ديلر مواد مخدرة "حشيش- هيروين- ميثامفتيامين" بالسجن المؤبد والغرامة مائتي ألف جنيه عما أُسند إليه من اتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب، وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمد. ع" بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرَّح بها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرَّح بها، بالإضافة إلى حيازته جوهر مخدر ميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرَّح بها.

وأكدت شهادة ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنه حال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم حال تواجده بإحدى السيارات، ذات لوحات معدنية غير ظاهرة بياناتها، فتوجه إليه، وبسؤاله عن تراخيص هذه السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قرر له عدم حملها، وبسؤاله عن اسمه قرر له أن اسمه "محمد.ع"، وبالكشف عن شخصيته تبيَّن أنه سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، والمقضي فيها بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وأضاف الضابط أنه بتفتيشه وقائيًا عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطع لجوهر مخدر الحشيش، وكيس بلاستيك بداخله جوهر مادة الهيروين، وكذلك كيس بداخله مادة الآيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفا وستمائة جنيه، وهاتفان محمولان، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بأنه بقصد الاتجار.