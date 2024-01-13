الحبس سنتين لمتهم بالتحرش بفتاة التجمع الأول

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة التحرش الجنسي بالتجمع الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد احمد عبد المالك وأمانة سر محمو طه.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهم بالتحرش الجنسي في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمود. خ"، وكشفت التحقيقات تعرض المتهم للمجني عليها "جيهان. ج" بمكان خاص -درج سكنها بأتيان أمر إباحي عن طريق الفعل باغيا من جراء فعله منفعة ذات طبيعة جنسية.