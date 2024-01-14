إدراجهم على النشرة الحمراء.. تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ"خلية التجمع"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 5 فبراير المقبل، للاطلاع، وإدراج المتهمين على النشرة الحمراء، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.



وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية "داعش"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما تضمن أمر الإحالة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.