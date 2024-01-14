الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إدراجهم على النشرة الحمراء.. تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ"خلية التجمع"

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 5 فبراير المقبل، للاطلاع، وإدراج المتهمين على النشرة الحمراء، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية "داعش"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما تضمن أمر الإحالة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

ارهاب النشرة الحمراء محاكمة خليه التجمع الحريات الشخصية

مواد متعلقة

الباز: الهجوم على مصطفى الفقى بسبب "درينك عبدالناصر" إرهاب فكرى

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

علاقات جنسية ومبالغ مالية.. تفاصيل أشهر قضايا الرشوة فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة