الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على يحيى حسين في نشر وإذاعة أخبار كاذبة

يحيي حسين عبد الهادي
يحيي حسين عبد الهادي

تصدر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، الحكم على يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدينة الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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