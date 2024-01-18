الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى السلاح بالقطامية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة "جمعة. ح" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة ألف جنيه، وبراءة شقيقة "ناصر. ح"، من تهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة اتجار المتهمين بغير ترخيص في أسلحة نارية مششخنة "بندقيتين آليتين، ومسدس سريع الإطلاق".

وكانت قد كشفت التحريات أن المتهم الأول "جمعة. ح" وآخر- سبق محاكمته- يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص إبان ترددها على طريق العين السخنة، وبتفتيش السيارة عثر مع المتهم الأول على مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي، وله خزنة بها 8 طلقات، وبالكشف تبين أنه مبلغ عنه بسرقته بموجب محضر رقم 685 لسنة 2015 الصالحية الجديدة، وكذلك عثر على كيس به 6 طلقات لذات العيار. 

كما عثر أسفل المقعد الخلفي لقائد السيارة على جوالين أحدهما بداخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي، والثاني به 25 طلقة خرطوش وبندقيتين آليتين عيار 7.62*39 مم وأربع خزائن بها جميعًا 77 طلقة من ذات العيار، وأقر المتهم بإحراز وحيازة تلك المضبوطات.

محكمة جنابات القاهرة المستشار ياسر الاحمداوي التجمع الخامس السجن المشدد القطامية

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