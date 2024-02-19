الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة الهواتف المحمولة فى أوسيم

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الإثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

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كان قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد تمكن من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم- لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، مستخدمين دراجة نارية "دون لوحات معدنية" وبحوزتهما فرد محلي وطلقتان ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

عصابة سرقة الهواتف سرقة اوسيم النيابة العامة الامن العام

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