حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة الهواتف المحمولة فى أوسيم

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الإثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

كان قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد تمكن من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم- لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، مستخدمين دراجة نارية "دون لوحات معدنية" وبحوزتهما فرد محلي وطلقتان ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.