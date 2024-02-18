سقوط ضابط مزيف يكشف عن عصابة أجنبية لتزوير الدولارات بالطالبية

كشفت مباحث الجيزة عن عصابة أجنبية كبرى لتزوير الدولارات والأوراق الرسمية، من خلال إسقاط ضابط شرطة مزيف في منطقة الطالبية.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة الطالبية اتصالا من معرض سيارات، بقيام أحد الأشخاص يدعى أنه ضابط من جهة سيادية وأظهر له كارنيه لضابط شرطة وطلب منه سيارة للإيجار لمدة شهر، إلا أنه شك فيه فأبلغ الشرطة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة العقيد سامح بدوى مفتش مباحث الطالبية والعمرانية إلى مكان المعرض، وتبين أن المتهم يدعى "محمد.ح"، 50 سنة، عاطل، ومقيم الطالبية، وسبق اتهامه في 35 قضية تبديد ونصب وانتحال صفة ضابط شرطة، وبحوزته كارنيه خاص بضابط شرطة باسم المقدم "محمد يوسف" وبحوزته 4700 دولار أمريكى مزور.

وبسؤاله أقر بتحصله على الكارنيه من شخص يدعى "عادل.ع" مقيم بولاق الدكرور، على الفور تم الانتقال إلى المذكور، وتبين أنه "سودانى الجنسية"، 60 سنة، عاطل، وبحوزته 21800 جنيه مصرى، و1100 دولار أمريكى، و100 يورو، و400 ريال سعودى، وبسؤاله أقر بقيامه بتشكيل عصابى بالاشتراك مع "إبراهيم.أ"، سودانى الجنسية، 50 سنة، تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية وتزوير الأوراق والأختام المنسوبة للجهات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المذكور، وتبين أنه عاطل ودخل مصر عن طريق التهريب والمطلوب التنفيذ عليه في سرقة بالإكراه وتزوير والمدرج على قائمة منع الدخول بمعرفة الأموال العامة و"أبوبكر.أ"، عاطل، سودانى الجنسية، ودخل البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا تزوير وممنوع من دخول البلاد.

وألقى القبض عليهما وبحوزتهما 4650 دولار أمريكى، و100 ألف جنيه مصرى، و72900 جنيه سودانى، و2 طابعة ألوان، وماكينة تغليف كارنيهات، وماكينة تغليف أوراق، وجهاز لاب توب، و37 جواز سفر سودانى، و8 رخص دولية، و8 بطاقات لجوء، و6 شهادات تطعيم منسوبة لجمهورية السودان، ومجموعة من الأوراق معدة للطباعة، ومجموعة من الشهادات ووثائق الزواج السودانية.

وبفحص اللاب توب المضبوط، تبين وجود خاتم خاص بسفارة إثيوبيا، وخاتم خاص بوزارة الخارجية بجمهورية السودان، وخاتم خاص بسفارة جمهورية السودان، وخاتم خاص بجامعة النيلين، وخاتم خاص بكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا، وخاتم خاص بالنقابة العامة للأطباء المصرية، وخاتم خاص بالمركز الثقافى البريطاني، وخاتم خاص بالبنك الأهلى المصرى فرع البحر الأعظم، ونموذج لكارنيه المضبوط، ونموذج لشخص قيادة دولية، ونموذج لصحيفة الحالة الجنائية، وألقي القبض عليهم جميعا، وتولت النيابة التحقيق.