الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فخ الفيسبوك.. عصابة تستدرج مهندس وتسرق أمواله بدعوى استبدال عملات أجنبية بالتجمع

عملات أجنبية
عملات أجنبية

نصب مجموعة من العناصر الإجرامية لمهندس على الفيس بوك فخا، بعد أن أغروه بإمكانية قيامهم بتغيير عملات أجنبية في السوق السوداء ليجني مكاسب كبيرة بالجنيه المصري نتيجة تغيير لك العملات في منطقة التجمع الأول، وكشف المتهمين عقب ضبطهم باعترافات تفصيلية لارتكاب جريمتهم، وقد قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

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ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

وكشف المتهمون أمام جهات التحقيق، عن أن أحدهم مسجل خطر تعرف على المهندس الضحية من خلال الفيسبوك، وأوهمه بقدرته على تغيير عملات أجنبية بمقابل مادي كبير، ونجح في استدراجه إلى أحد الأماكن في التجمع الأول بشرق القاهرة وفق ميعاد تم الاتفاق عليه.

 

واتفق المتهمون أيضا مع المهندس على إحضار العملات الأجنبية المتفق على تغييرها معه، بعد تحديد قيمتها مع المتهمين، حتى تقابل الطرفين.

 

وكشف المتهمون عن أن فور تقابلهم مع المهندس ويحوزته حقيبة العملات الأجنبية، نزل للتحدث مع أحدهم وأثناء الحديث غافله المتهم وخطف منه الحقيبة ولاذ بالفرار ليترك المهندس في حيرة من أمره.

 

وكشف المتهم بخطف الحقيبة أمام جهات التحقيق، أنه توجه إلى شخصين بمحافظة الإسماعيلية تم ضبطهما وقام بتغيير العملات، وأنه أنفق جزء منها على متطلباته الشخصية، بعد أن أرشد جهات التحقيق على المبلغ المتبقي الذي أخفاه لدي صاحب محل زيوت في نفس المحافظة وتم ضبطه.

 

كانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من (مهندس- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"،  لتغيير عمله أجنبية وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام بإستقلال سيارة ولاذ بالفرار، وقد نجحت في ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الجريمة.

العناصر الإجرامية منطقة التجمع الأول قسم شرطة التجمع مديرية امن القاهرة محافظة الإسماعيلية

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