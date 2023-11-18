السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة عملات أجنبية من مهندس بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس المتهمين بسرقة حقيبة بها عملات أجنبية من مهندس بأسلوب المغافلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "مهندس- مقيم بدائرة القسم" بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتغيير عملة أجنبية، وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام باستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الشرقية وبحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بقيامه بالاستعانة بكل من شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب استبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى مالك مركز زيوت، له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية، تم ضبطه وبحوزته المبلغ المشار إليه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة الإسماعيلية موقع التواصل الاجتماعي التجمع الاول مهندس نيابة القاهرة الجديدة

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حبس حارس عقار ونجلته سرقا حقيبة عملات أجنبية من مسكن رجل أعمال بالمقطم

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