السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس عقار ونجلته سرقا حقيبة عملات أجنبية من مسكن رجل أعمال بالمقطم

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أصدرت  نيابة المقطم، اليوم قرارًا يقضي بحبس حارس عقار وكريمته 4 أيام على ذمة اتهامهما بسرقة كمية من العملات الأجنبية من شقة أحد المواطنين.

وكان قد أقر المتهم ونجلته أمام جهات التحقيق بارتكابهما الواقعة نظرًا لعمل المتهم حارس عقار وابنته خادمة لدى المجنى عليه.

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حيث أوضح المتهم أن ابنته كانت قد نجحت بإيعاز منه في سرقة حقيبة مدير شركة للصناعة من داخل شقته بالمقطم وبداخلها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

وأضافت أنها نفذت ذلك عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليه حال عملها لدى المجنى عليه.

نيابة المقطم حبس حارس عقار العملات الاجنبية جهات التحقيق سرقة حقيبة مدير شركة للصناعة

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