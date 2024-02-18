الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع زوجين وطفليهما بانقلاب سيارة فى الصف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي زوجان وطفلاهما مصرعهم ونجت طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة الصف إخطارًا من مسئول غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد نزلة الودي.

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إصابة 8 فى انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب "توك توك" بطهطا

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع أحمد رجب 34 سنة وزوجته آية محمد 34 سنة، وطفليهما حبيبة 8 سنوات وزياد سنتان.

الناجية الوحيدة من الحادث هي الطفلة سما أحمد رجب 3 سنوات، أصيبت بكسر في قاع الجمجمة وتهتك بالوجه والفك، وتحويلها إلى المستشفى لخطورة حالتها. 

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