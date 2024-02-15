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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحي الراقي في الجيزة

طعن
طعن

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، كواليس جريمة الحي الراقي، داخل شقة في كومبوند شهير بمدينة حدائق أكتوبر، وتبين أن شاب سدد طعنة قاتلة لآخر خلال قضائهما "سهرة مزاج"، تحولت إلى مشاجرة وانتهت بجريمة قتل. 

أضافت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه صديقان اعتادا السهر سويا وتناول الخمور، ويوم الجريمة أصابتهما حالة سكر شديدة وانتابتهما حالة هياج، تشاجر على إثرها، وأحضر المتهم سكين مطبخ وغرسها في بطن صديقه، وعندما أدرك جريمته وشاهده جثة هامدة غارقا في دمائه، فر هاربا. 

تبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم مستأجر الشقة مسرح الجريمة اعتاد استضافة صديقه لقضاء سهرات من ذلك النوع، وفر هاربا لدى بعض أصدقائه، حتى نجحت مباحث الجيزة في تحديد مكان اختفائه وألقي القبض عليه. 

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جريمة بالحي الراقي.. مقتل شاب في ظروف غامضة بحدائق أكتوبر

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وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب داخل كومبوند شهير في مدينة حدائق أكتوبر، ودلت معاينة مسرح الجريمة على العثور على جثة لشخص يُدعى «إسلام.ح»، داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق، إذ كان بكامل ملابسه مسجيًا على سجادة بالأرض وبه طعنة واحدة أسفل البطن من الجهة اليسرى.

كلفت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، وأوضحت التحريات أن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين وهما: «أحمد.س»، و«ماجدة.ع»، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.

قرارات عدة أصدرتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة، يتقدمها رفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.

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