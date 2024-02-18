الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب "توك توك" بطهطا

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

شهد طريق قرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج  انقلاب مركبة توك توك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة على الطريق، مما نتجت عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام بطهطا لتلقي العلاج اللازم والحالة العامة مستقرة.

 

ترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك على الطريق بناحية قرية بنجا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ووجود مصابين، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

 

وبالفحص تبين من خلال المعاينة أنه أثناء سير مركبة توك توك على الطريق بناحية قرية بنجا دائرة مركز طهطا على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، نتجت عن الحادث إصابة "ع. س. ه"، 58 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة "ز. ع. م"، 33 سنة، بكسر بالقدم اليسرى، وإصابة "ن. م. ح"، عامين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

قرية بنجا مركز طهطا محافظة سوهاج مستشفى طهطا العام

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