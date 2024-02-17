السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة بطريق قبلى كمين القوصية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بالقوصية الصحراوى ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين من الفحص والمعاينة إصابة "سعيد. ع. ا"، 62 سنة، بكسر بالضلوع، و"ياسين. ت. ع"، 58 سنة، بكسر بالضلوع، و«محمد. ت. ع"، 64 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، و"جورج. ي. ط"، 40 سنة، بغيبوبة تامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

 

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